Aides aux entreprises : faut-il craindre des contrôles Urssaf renforcés ? 🔑

Non

processus classique

"Nous n'avons pas enregistré de signalements particuliers, par d'alerte spécifique sur des contrôles.



Nous avons eu des remontées d'adhérents qui ont eu des contrôles depuis un an, mais d'après les informations recueillies, ce n'est pas généralisé, et globalement ça s'est bien passé. Je n'ai d'ailleurs pas eu de signalements récents".

Nous leur avons recommandé d'avoir des plannings clairs des salariés, et de leur préciser que le téléphone et les mails devaient être éteints en dehors des heures de travail.



Il était important de rappeler aux salariés - et c'est toujours valable dans le cadre de l'APLD - qu'ils ne doivent pas travailler pendant les heures chômées

Avec les aides du Gouvernement et notamment sur le chômage partiel, encaissées par le secteur du tourisme dans le cadre de la pandémie, faut-il s'attendre à une recrudescence des contrôles URSSAF ?Et ce d'autant plus que le président de Lastminute est toujours embastillé en Suisse, où il a été arrêté dans le courant de cette semaine pour une utilisation peu orthodoxe des subsides, mais dont on attend des précisions.Or, nous avons des versions contradictoires de la situation actuelle. Il est vrai que si un contrôle ne suffit pas à créer une tendance de fond, il envoie néanmoins un signal. A vous de voir si la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide...Pour le porte-parole de l'Urssaf, contacté par nos soins, la réponse est nette et sans appel. C'est "". Les contrôles effectués rentrent dans un "", nous précise-t-on.Par ailleurs, Philippe Korcia , qui a occupé la présidence de l'Urssaf PACA de janvier 2018 à janvier 2021, assure également qu'en général cette administration ne cible pas un secteur particulier.Et pourtant, un inspecteur de cet organisme aurait assuré lors d'un contrôle que cela allait s'accélérer dans les secteurs les plus aidés pendant la pandémie.C'est la version d'un gérant d'une entreprise du tourisme, souhaitant rester anonyme, qui a recueilli cette confidence. Lui-même s'est fait contrôlé ces dernières semaines.De son côté Guillaume Beurdeley, responsable juridique aux Entreprises du Voyage, n'a pas révélé d'alerte particulière sur le sujet :Les Entreprises du Voyage avaient, en amont, déjà alerté les adhérents pour qu'ils mettent de bonnes pratiques en place. "".Il va falloir attendre probablement la rentrée pour voir si, oui ou non, l'industrie du tourisme portera une cible dans le dos en septembre. Ce qui, évidemment, ne serait pas très propice à une reprise qui s'annonce d'ores et déjà compliquée, avec très peu de visibilité sur les réservations...