Air Europa : cap sur Buenos Aires & Córdoba, deux villes, deux ambiances, entre effervescence et tradition — une Argentine inoubliable

Argentine : un pays de contrastes et de passions, au cœur de l’Amérique du Sud


Air Europa vous emmène en vols non-stop depuis Madrid (*) vers deux destinations emblématiques : Buenos Aires, la capitale vibrante, et Córdoba, la porte d’entrée des Sierras et des traditions coloniales.
(*) Air Europa opère 3 vols par jour vers Madrid au départ d’Orly, offrant des connexions fluides vers l’Argentine.


Rédigé par Air Europa le Lundi 15 Décembre 2025

« Cet hiver, changez de saison : l’Argentine vous ouvre son été à l’horizon. »


L’Argentine séduit par sa diversité géographique et culturelle : des plaines infinies de la Pampa aux sommets majestueux des Andes, des glaciers de Patagonie aux chutes d’Iguazú, en passant par les vignobles de Mendoza et les estancias où résonne l’écho du tango.

Buenos Aires, surnommée « la ville qui ne dort jamais », est un mélange fascinant d’élégance européenne et de chaleur latino. Ses quartiers emblématiques – San Telmo, Palermo, La Boca – invitent à flâner entre cafés historiques, marchés d’artisans et spectacles de tango.

Córdoba, quant à elle, dévoile un charme colonial unique, avec ses églises baroques, ses places animées et ses paysages de sierras propices à l’aventure. C’est aussi un centre culturel et universitaire dynamique, où tradition et modernité se rencontrent.
Pour vos clients voyageurs, l’Argentine est bien plus qu’une destination : c’est une expérience sensorielle où la gastronomie (empanadas, asado, vins d’exception), la musique et la nature s’entremêlent pour créer des souvenirs inoubliables.

A n’en point douter il faut s’y rendre plusieurs fois !

Air Europa, avec ses nombreuses dessertes et fréquences entre l’Europe et l’Amérique latine, relie toute l’année l’Argentine via Madrid, avec des vols réguliers vers Buenos Aires et Córdoba.

● Buenos Aires - BUE :
Vol quotidien*
PARIS/MADRID: 19:25/21:25
MADRID/BUENOS AIRES: 23:55/08:50+1

BUENOS AIRES/MADRID: 13:15/5:10 +1
MADRID/PARIS: 8:00+1/9:55+1

● Cordoba - COR :
4 vols hebdomadaires*: mardi, mercredi, vendredi & dimanche
PARIS/MADRID: 19:25/21:25
MADRID/CORDOBA: 23 :45/08 :40+1

CORDOBA /MADRID: 13:15/5:10+1
MADRID/PARIS: 8:00+1/9:55+1

*Départ d’Orly via Madrid

Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York
Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.

ZOOM COMMERCIAL…

Lors du Road Show Quito du 13 novembre dernier, remise de prix à la gagnante Mme Christine Tradori (Voyages Couture), accompagnée de M. Julio Andrés Fuentes Acosta (responsable européen de la promotion de Quito) et Mme. Maria Garzon (attachée commercial AIR EUROPA).
Remise de prix au Workshop Melia le 1er décembre dernier à une collaboratrice d’AMEX GBT accompagnée de Mme Sophie Ardouin et Mme Virginie Dublanc (MELIA) ainsi que de Mme. Maria jose Aguas (AIR EUROPA)

FLASH NEWS…

** nouveau vol au départ de Genève à partir du 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **


Un produit pensé pour le confort et la connectivité

À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.

En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions USB.
Le service Wi-Fi à bord (**) est accessible dès la réservation ou directement à bord (à partir de 10 €).
(**) sur une grande partie de notre flotte opérant les vols transatlantiques ; détails disponibles sur le site Air Europa.

INFOS PRATIQUES...

● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.

● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.


Décembre inspire : il n’y a plus qu’à partir… Air Europa est là pour vous faire choisir.

Nos équipes sont à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël, de précieux moments en famille, un Nouvel An avec la santé, les amours et plein de bonnes résolutions… :) Et, plus terre à terre, une excellente année 2026… riche en réservations et confirmations :) !

A propos d'Air Europa

Helpdesk :
+33 (0) 142650800

Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com

Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com

Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com

Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00

Site web :
www.aireuropa.com


