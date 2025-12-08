Air Europa : cap sur Buenos Aires & Córdoba, deux villes, deux ambiances, entre effervescence et tradition — une Argentine inoubliable

« Cet hiver, changez de saison : l’Argentine vous ouvre son été à l’horizon. »

L’Argentine séduit par sa diversité géographique et culturelle : des plaines infinies de la Pampa aux sommets majestueux des Andes, des glaciers de Patagonie aux chutes d’Iguazú, en passant par les vignobles de Mendoza et les estancias où résonne l’écho du tango.



Buenos Aires, surnommée « la ville qui ne dort jamais », est un mélange fascinant d’élégance européenne et de chaleur latino. Ses quartiers emblématiques – San Telmo, Palermo, La Boca – invitent à flâner entre cafés historiques, marchés d’artisans et spectacles de tango.



Córdoba, quant à elle, dévoile un charme colonial unique, avec ses églises baroques, ses places animées et ses paysages de sierras propices à l’aventure. C’est aussi un centre culturel et universitaire dynamique, où tradition et modernité se rencontrent.

Pour vos clients voyageurs, l’Argentine est bien plus qu’une destination : c’est une expérience sensorielle où la gastronomie (empanadas, asado, vins d’exception), la musique et la nature s’entremêlent pour créer des souvenirs inoubliables.



A n’en point douter il faut s’y rendre plusieurs fois !



Air Europa, avec ses nombreuses dessertes et fréquences entre l’Europe et l’Amérique latine, relie toute l’année l’Argentine via Madrid, avec des vols réguliers vers Buenos Aires et Córdoba .



● Buenos Aires - BUE :

Vol quotidien*

PARIS/MADRID: 19:25/21:25

MADRID/BUENOS AIRES: 23:55/08:50+1



BUENOS AIRES/MADRID: 13:15/5:10 +1

MADRID/PARIS: 8:00+1/9:55+1



● Cordoba - COR :

4 vols hebdomadaires*: mardi, mercredi, vendredi & dimanche

PARIS/MADRID: 19:25/21:25

MADRID/CORDOBA: 23 :45/08 :40+1



CORDOBA /MADRID: 13:15/5:10+1

MADRID/PARIS: 8:00+1/9:55+1



*Départ d’Orly via Madrid