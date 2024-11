Air France suspend le survol de la Mer Rouge jusqu'à nouvel ordre

"Air France rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu. La compagnie suit en permanence l’évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils afin d’assurer le plus haut niveau de sureté et de sécurité des vols".

Pour la journée du 3 novembre 2024, les vols AF934 Paris (CDG) – Antananarivo (TNR) et AF814 Paris (CDG) – Nairobi (NBO) sont retournés à Paris et effectueront un nouveau départ dès que possible.Les vols Air France AF473 Maurice (MRU) – Paris (CDG), AF648 Paris (ORY) – La Réunion (RUN) et AF470 Paris (CDG) – Maurice (MRU) ont opéré normalement en adaptant leur itinéraire,, ajoute le transporteur.Depuis : le vol AF934 vers Antananarivo est reparti hier soir et le vol vers Nairobi repartira ce matin. Les plans de vols sont adaptés pour ne plus survoler la zone,