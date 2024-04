Albert Serrano Pons : du Barça à DG de Veepee Voyage ! 🔑

Au-delà des évènements Veepee Voyage va proposer une offre catalogue, donc à durée illimitée, toujours plus vaste.



L'année passée, les ventes de ces produits ont enregistré une croissance de 70%. La tendance est toujours orientée à la hausse sur ce genre de produits, un pari qui devrait être renouvelé, mais surtout l'offre développée dans les mois à venir.



" Même si le business est très mature en France, il existe encore des marges de progression.



Je pense aussi que nous pouvons aller surtout chercher des leviers de croissance à l'international, car notre activité voyage a été lancée tardivement.



L'offre de voyages en France est bien meilleure que sur les autres marchés, c'est pour ça que nous voyons les autres pays comme un axe de développement, " souhaite-t-il.



Pour ceux qui ne connaissent pas le business modèle de Veepee, rappelons que nous parlons d'une market place.



Une fois que le voyage est vendu, la data et les clients sont redirigés vers les tour-opérateurs ou les prestataires. De plus, l'argent est quasiment systématiquement versé sur les comptes des partenaires du voyage.



" Notre puissance passe par les investissements marketing.



Notre modèle est organique et se base sur les 3 millions de membres qui se connectent chaque jour. Nous faisons énormément de curation de contenu, pour proposer la meilleure offre possible et la plus belle marque à nos adhérents, " explique le directeur.



Le panier moyen de Veepee Voyage se compose d'un séjour en France, pour un peu plus de 3 personnes, durant une semaine.



Alors que notre pays est la destination la plus vendue sur la plateforme, sur le moyen-courrier nous retrouvons la Tunisie et la Grèce, devant l'Espagne et l'Italie.



Sur le long-courrier, les ventes dépendent beaucoup des offres mises en avant. Les USA et Maurice se comportent toujours très bien.



Finalement, chez Veepee, les têtes changent, mais pas la recette du succès.



En 2019, la branche voyage réalisait 400 millions de chiffre d'affaires, un résultat qui n'a plus jamais été atteint depuis la crise sanitaire. A Albert Serano Pons de réaliser une nouvelle remontada , cette fois-ci sans le ballon rond, mais avec les ventes de Veepee Voyage.