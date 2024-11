Antilles françaises : à peine commencée, la saison des croisières déjà perturbée

une mesure de précaution

des organisateurs américains qui veulent éviter d’exposer des voyageurs d’éventuels risques

que la saison de croisière est menacée puisque le CTIG, le Comité intercommunal de Cap Excellence et les services de la ville se sont coordonnés pour préparer une saison touristique qui sera plus animée que les précédentes, avec des excursions, des promenades à offrir aux touristes, de l'animation artistique et culturelle.

, pour la plupart de nationalité américaine, ne s’est pas arrêté à Pointe-à-Pitre le samedi 2 novembre.Un nouveau coup dur pour la destination après la décision avant l’été de Virgin Voyages de ne plus y escaler. Sur RCI, Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre, y voit «» prise par «».