Arnaud Fontanille (Havas) : "Mon profil financier pourrait servir l'APST" 🔑

J'ai pu découvrir encore davantage l'APST depuis 2 ans, dans le cadre de la faillite de Thomas Cook. Lorsque nous avons repris des points de ventes Thomas Cook je me suis occupé de toute la gestion des acomptes.Dans ce cadre j'ai travaillé de manière plus rapprochée avec l'APST. J'ai un parcours très orienté finances. Auparavant j'étais directeur financier de CWT, et je pense pouvoir apporter mon expertise.L'APST traite de sujets très financiers. Je pense qu'il faudrait amener un peu de cadre. Mon parcours m'a amené a travaillé dans le business travel, l'hôtellerie et maintenant le loisir avec le groupe Marietton.Si le travail mené jusqu'ici a été remarquable, il reste beaucoup de choses à faire et je souhaite apporter du ma pierre à l'édifices. Il a peut-être manqué un peu de rigueur. Ma dominante financière pourrait apporter cela.Le chantier est déjà lancé mais nous avons besoin de transformer l'APST. Je souhaite participer à cela et faire de l'APST une référence dans le tourisme.