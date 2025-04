BTS Tourisme : le lycée Charles Péguy à Marseille lance une option "Croisière"

"Nous devons adapter notre BTS Tourisme en fonction du lieu où il est implanté et accompagner les besoins des professionnels présents à Marseille. Le secteur maritime et la croisière sont incontournables, et je constate un véritable intérêt de la part des étudiants. Cette nouvelle option trouve également un écho auprès de certains de nos étudiants en BTS SAM (support à l'action managériale)"

Le lycée Charles Péguy à Marseille lance une option "croisière" au sein de son BTS Tourisme.Cette formation a été créée en partenariat avec le Port de Marseille - Fos. Pour formaliser cette collaboration, Patrick Maddalone secrétaire général du Grand Port Maritime de Marseille et Stéphane Thiébaut, proviseur du lycée Charles Péguy ont signé une convention de partenariat le 8 avril dernier.précise Stéphane Thiébaut.En effet, avec 2,4 millions de passagers croisière qui ont transité par le Port en 2024, Marseille se positionne en tête des ports français. L'option croisière du BTS Tourisme proposera ainsi uneCette option a été mise au point en collaboration avec le lycée Charles Péguy et le Club de la croisière. De dix à quinze étudiants sont attendus pour cette première promotion. Le port de Marseille Fos sera lui-même impliqué dans la mise en place des enseignements, la recherche des intervenants et le placement des étudiants en entreprise.