Belgique : Ty-Win noue un partenariat avec Vacancesweb

Alors que les Belges représentaient en 2022 les premiers touristes étrangers en France*, Ty-Win et le portail belge Vacancesweb s’associent.Objectif : vendre la France aux touristes belges.Les offres packagées de la plateforme Ty-win seront proposées en français et en néerlandais dès janvier 2024 sur le site de Vacancesweb , filiale du groupe Rossel.Ty-Win rassemble les offres d’agences de voyages réceptives expertes de leurs territoires. Ces offres seront directement accessible sur le site de Vacancesweb sur un espace dédié à la destination France.Cela permettra aussi de toucher les lecteurs et abonnés de Vacancesweb et de ses partenaires médias (Le Soir, SoirMag, Sudpresse, Ciné-Télé-Revue et 7Dimanche) à travers des articles ou reportages de terrain.