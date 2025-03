Canada, Inde, Espagne, Thaïlande... retrouvez les infos touristiques à ne pas manquer cette semaine !

La compagnie aérienne Level augmente ses liaisons entre Barcelone et diverses destinations en Amérique pour l'été 2025, répondant à une demande croissante de voyages transatlantiques.Cette expansion pourrait stimuler le tourisme entre l'Europe et l'Amérique, offrant aux voyageurs plus d'options et renforçant la position de Barcelone comme hub international.Un article de Hosteltur.com