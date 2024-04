Carlos Muñoz (Volotea) : "Nous voulons ajouter 1200 lignes à notre réseau" 🔑

un symbole de son ancrage profond en France

Lyon, 3e base de Volotea a donc été choisie pour fêter et honorer son 60 millionième passager,, ayant voyagé entre la Cité des Doges et la Capitale des Gaules le 31 mars dernier.Heureux client qui s’est vu offrir un an de vols gratuits sur Volotea.Lyon est aussi selon un communiqué de la compagnie «».Avec une croissance de plus de 65% de sa capacité de sièges l’année dernière et plus de 1,1 million de sièges prévus pour cette année, Volotea continue de renforcer sa présence dans la région lyonnaise avec une offre vers 40 destinations vers 11 pays européens.Capitale du, c’est donc autour d’un diner gastronomique dont le lieu avait été tenu secret que la compagnie avait convié ses invités, partenaires, clients, collaborateurs et journalistes.Pas de «» lyonnaise, mais un endroit plutôt insolite : un hangar de l’aéroport de Lyon Bron avec à l’intérieur, un Airbus A320 de la compagnie, brillant de mille feux avec sous son aile de jolies tables dressées.L’avion ne décollera pas, mais c’est quand même un voyage culinaire que les convives ont pu effectuer.Aux commandes, le jeune Chef lyonnais Grégory Cuilleron et sa brigade avaient concocté un menu célébrant les saveurs des régions et villes européennes.Honneur au pâté en croute lyonnais durant l’apéritif servi dans l’avion, puis de très belles et originales compositions de saveurs méditerranéennes, le chorizo, la crème de parmesan, la fleur d’oranger, le citron ou encore les olives de Kalamata.