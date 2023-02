Appli mobile TourMaG



Chat GPT : ça reste de l’intelligence "artificielle"... 🔑 une auberge espagnole qui ne recrache que ce que l’on y a amené

Depuis un mois environ on nous rebat les oreilles avec les exploits de l'intelligence artificielle, une sorte de singe savant qui a réponse à (presque) tout. Mais concrètement, à quoi peut bien servir cet outil dans le cadre de notre métier et menace-t-il vraiment l’avenir de la profession ?

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 13 Février 2023

Personnellement, j’ai des doutes.



Au stade actuel, l’IA est une sorte d’auberge espagnole qui ne recrache que ce que l’on y a amené.



Autrement dit, un perroquet qui régurgite le vocabulaire qu’on a bien voulu lui enseigner.



On a gavé une base de données de milliards de téraoctets de data, trouvé une moulinette qui brasse le tout et on sert chaud !



Certes, le service est parfois de qualité mais la tambouille est toujours identique, voire avariée parfois...



Vous avez certainement déjà essayé, comme moi et des millions d’autres individus, d’utiliser Chat GPT (Open IA)* dans le cadre de votre métier. Qu’en avez vous conclu ? Certes, l’engin fait illusion. Mais sous le vernis, les craquelures arrivent très vite.



Les réponses à certaines requêtes en langage naturel sur Bing font penser à celles des chat bots, très à la mode il y a quelques années, et qui ont, depuis, complètement disparu du paysage. Certes Chat GPT ne joue pas dans la même catégorie mais il y a du boulot…



Sur internet on trouve tout et n’importe quoi,.. Certes, cela peut vous faire gagner du temps dans la recherche d’informations, mais encore faut-il que ce soit à jour et qu’on dispose des dernières données.



Or, c’est là où le bât blesse : sauf erreur de notre part, la mise à jour de la base de données, n’est pas permanente comme peut l’être aujourd’hui Google, dont les “araignées” pompent H24 les mises à jour du contenu.



Bien entendu, c’est une lacune qui sera rapidement comblée mais pour l’instant ce n’est pas le cas. Autre question et non des moindres : le volet juridique. Sur internet on trouve tout et n’importe quoi, c’est bien connu. Les informations y sont souvent périmées et les fake news pullulent.



Sur quelle base allez-vous donner à vos clients des informations qui peuvent parfaitement s’avérer fausses et engager votre responsabilité ? Qui choisit les sources où s'abreuve Chat GPT ? Sur quels critères vous conduira-t-on vers tel ou tel site web ? Certes, cela peut vous faire gagner du temps dans la recherche d’informations, mais encore faut-il que ce soit à jour et qu’on dispose des dernières données.Or, c’est là où le bât blesse : sauf erreur de notre part, la mise à jour de la base de données, n’est pas permanente comme peut l’être aujourd’hui Google, dont les “araignées” pompent H24 les mises à jour du contenu.Bien entendu, c’est une lacune qui sera rapidement comblée mais pour l’instant ce n’est pas le cas. Autre question et non des moindres : le volet juridique. Sur internet on trouve tout et n’importe quoi, c’est bien connu. Les informations y sont souvent périmées et les fake news pullulent.Sur quelle base allez-vous donner à vos clients des informations qui peuvent parfaitement s’avérer fausses et engager votre responsabilité ? Qui choisit les sources où s'abreuve Chat GPT ? Sur quels critères vous conduira-t-on vers tel ou tel site web ?

Une bataille de titans On sait que l’engin ne rechigne pas à vous donner des fausses informations avec un incroyable aplomb. Normal, c’est une machine : il ne réfléchit pas, ne raisonne pas et n’a pas conscience de ce qu’il avance.



Aujourd’hui, malgré les fantasmes, l’intelligence artificielle porte très bien son nom. Selon le Larousse, ce terme désigne quelque chose “Qui n'est pas conforme à la réalité”. On ne saurait mieux dire…



D’autres éléments doivent être pris en compte : l’extraordinaire engouement pour cet outil, (qui le reste), fait aujourd’hui l’objet d’une bataille de titans entre Alphabet (maison-mère de Google) et Microsoft.



Ce dernier y voit l’occasion de se refaire la cerise avec son moteur Bing, dont les parts de marché sont ridicules sur le marché mondial.



La firme de Mountain View, elle, en retire plus de 80% de ses revenus. De cette rivalité peuvent surgir des raccourcis dont les internautes seront les victimes collatérales.

Faire gagner un temps précieux aux vendeurs Autre question fondamentale qui, elle, ne tardera pas à faire couler beaucoup d’encre : comment seront rémunérés les fournisseurs de contenus ?



Aujourd’hui on pille allègrement le web : photographes, designers, artistes, rédacteurs, journalistes, fournissent bien involontairement le gros du bataillon des informations que recrache l’IA.



Demain c’est Google qui s’y collera aussi, avec son IA Bard. Et l’étape d’après c’est que vous n'aurez plus besoin de recourir aux moteurs de recherche : les réponses seront directement dans votre navigateur, comme envisage de le faire Microsoft.



C’est certes de la cuisine interne mais ces mutations vont chambouler notre rapport quotidien à Internet.

En matière de voyage, les fondamentaux ne changeront pas de sitôt : le robot-vendeur dont rêvent tous les patrons et les internautes, n’est pas pour demain.



En revanche, l’IA peut s’avérer un fabuleux outil d’aide à la décision et faire gagner un temps précieux aux vendeurs dont le savoir-faire et l’expertise ont encore de belles années devant eux.



Pour l'instant ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles… mais que d’un œil, car nous entrons dans une nouvelle zone de turbulences !



GPT : cronyme signifiant « Generative Pre-trained Transformer » (« Transformateur génératif pré-entraîné »

L'Edito de Jean Da Luz Directeur de la rédaction - TourMaG.com

L'Edito de Jean Da Luz

