Classe affaires : j'ai testé pour vous la United Polaris de United Airlines 🔑

United Airlines élargit son réseau en France.



A compter du 30 avril, la major US desservira New York en vol quotidien depuis Nice, en Boeing 767-800 Premium.



L’avion sera configuré avec quatre classes : Economy (52 sièges) ; Economy Plus (47 sièges) ; United Premium Plus (22 sièges) et United Polaris (46 sièges), la récente classe affaires de la compagnie.



Décollage chaque jour de Nice Côte d’Azur à 12h10, arrivée à New York Newark à 15h45. Dans l’autre sens, départ à 19h55, arrivée le lendemain matin à 10h.



Sur cet axe, c’est une première pour United. L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un déploiement inédit vers l’Europe.



Ce printemps, United augmentera ses fréquences à destination de Berlin, Dublin, Milan, Munich et Rome et relancera ses liaisons vers Francfort et Zurich, suspendues lors de la pandémie. C’est le signe du retour d’une certaine confiance dans le trafic aérien, après deux ans de crise. En plus de Nice, United Airlines ouvrira aussi Bergen (Norvège), les Açores, Majorque et Tenerife.