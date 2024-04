Club Med : de nouveau le vent en poupe en 2024 🔑

"Cet été, le Club Med sera The place to be"

"de l'envie de voyager et de la fidélité de nos clients"

"la pertinence de notre concept du haut de gamme tout compris, qui est désormais reconnu et copié".

"Cette idée du luxe à vivre n'existait pas jusqu'à présent"

"va plus loin que all-inclusive classique".

"Il sera totalement transformé pour Noël",

, s'est enthousiasmée Charlotte Bernin. Selon la directrice commerciale France, les bons chiffres annoncés témoignent. Une envie soutenue par les évolutions du Club Med depuis vingt ans.Toujours, selon Charlotte Bernin, ces bons chiffres montrent, a-t-elle insisté, avant d'assurer que le tout compris du Club MedEn témoignent les nouveautés 2024. Non seulement(en 2023, leur taux d'occupation moyen avait été de 91 %), mais, le Resort Club Med La Rosière qui est juché à 1950 mètres d'altitude dans la vallée de la Tarentaise, propose 43 suites Exclusive Collection (NDLR : très haut de gamme). Avec des services all-inclusive et notamment un service de conciergerie sur-mesure.(chambres modernisées, 24 nouvelles chambres communicantes, terrasses extérieures et zone buffet redesignées et encore plus de sport);(rénovation des chambres, création de nouvelles chambres, rénovation du bar et du restaurant et aussi nouvelle zone de fitness);en Crète (nouvelles chambres, piscine zen, beach bar); le(avec notamment une extension famille et des restaurants embellis) ; et enfin le(nouveau design coloré pour les chambres, restaurant embelli, zone d'accueil repensée, ambiance plus locale pour le bar en attendant la rénovation de la totalité des chambres annoncée pour 2025).S'y ajoutera, à laa assuré Charlotte Bernin.Le Club Med a bien d'autres projets dans les tuyaux puisqu'il annonce pas moins de. Parmi ses nouvelles destinations, unqui proposera un combiné plage/safari (ouverture en 2026). Et aussi des projets au Bénin, en Chine, au Brésil....