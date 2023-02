Clubs de vacances : encore quelques postes de saisonniers à pourvoir ! 🔑

Communiquer via les réseaux sociaux est un axe fort de la stratégie de recrutement des voyagistes.



Pour recruter ses équipes, TUI a lancé une campagne de recrutement sur Instagram, Tik Tok et Facebook. « Nous travaillons avec des messages impactants et nos deux sites de recrutement sont mis à jour régulièrement (Marmara jobs et Lookea jobs) » , liste Christophe Lavail.



La stratégie de diffusion des annonces de FRAM est simple : « être présent partout, le plus souvent possible sur l'ensemble des leviers dont nous disposons, de Pôle Emploi à Indeed en passant par les sites spécialisés comme JOBANIM » , résume Mathieu Benedico, responsable du Service Hôtels Clubs de FRAM.



« Nous activons l'ensemble de nos communautés sur les réseaux sociaux, nous participons à des salons et nos agences de voyages FRAM servent également de relais de proximité dans les régions françaises » , complète-t-il.



Cette année, pour attirer « ses futurs talents » , Fram a réalisé une vidéo d’immersion dans la journée d'un animateur.