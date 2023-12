Comment Showroomprivé fait sa révolution dans le voyage ? 🔑

TourMaG.com - Vous devez avoir un enjeu de visibilité pour faire que cette offre permanente soit visible sur un site spécialisé dans la vente flash ?



Nicolas Gerbal : C'est le travail de marchandising de la rendre visible.



Nous allons faire remonter de temps en temps, ces offres dites en marque grise. Dans le même genre, nous avions aussi noué une collaboration avec Fairmoove, même si au niveau de la performance ce n'est pas ça. Jean-Pierre Nadir (fondateur de Fairmoove ndlr) le reconnait lui-même.



Nous avons fait des tests. Et nous allons voir comment faire évoluer notre partenariat. Les résultats sont frustrants.



TourMaG.com - Au niveau de la rémunération, cette offre permanente change t-elle votre business modèle ?



Nicolas Gerbal : C'est un modèle différent.



Tout repose sur un deal commercial, une forme de partenariat différent, dans lequel nous redirigerons notre membre vers le partenaire. C'est un partenariat gagnant-gagnant sur la performance.



TourMaG.com - Sur ces offres permanentes, vous avez déjà lancé des expérimentations avec Sunweb et Last Minute. Quels sont les retours ?



Nicolas Gerbal : Nous sommes satisfaits, cela répond à une demande.



Nous avons d'autres idées en tête sur ce modèle-là, nous devons discuter. Le voyage est composé d'une multitude de segments, notre base de membres est très large. Nous devons leur adresser un maximum de verticales dans le voyage.



Nous étions très pauvres sur le segment séjours de charme en France et Europe, nous essayons d'être plus actifs. Cela nécessite beaucoup de travail commercial avec les hôtels. C'est une verticale nouvelle pour nous.



TourMaG.com - Pourquoi ne pas proposer ces packages city break en interne sans passer par Last Minute ?



Nicolas Gerbal : Nous faisons des packages avec Misterfly, mais le vrai sujet, c’est la négociation entre les fournisseurs.



Travailler avec Last Minute, c'est une façon d'accélérer sur le sujet.