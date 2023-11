Comment l'UNOSEL se rêve en association d'intérêt général 🔑

Ainsi, en janvier 2024, l'UNOSEL attaquera en lançant une consultation grand public sur le thème : « Comment avez-vous vécu l’expérience du collectif pendant votre séjour ? » qui lui permettra d'apporter des chiffres et des données sur son secteur d’activité.



Puis en février et en septembre 2024, sont prévus deux « Forum des Jeunes » ouverts aux collaborateurs des entreprises adhérentes âgés de moins de 30 ans, invités à exprimer leurs idées et leurs remarques aux membres du CA.



Le Forum de février portera sur l'engagement des animateurs des colonies de vacances et des séjours linguistiques.



« En octobre 2024, nous essaierons de faire une synthèse de tous les travaux afin d'aboutir à un petit livrable », a ajouté Sabine Bonnaud.



A cela s'ajoutera une journée de conférences sur le même thème, avec l'intervention d'experts, au cours de l'exercice 2024-2025. « L'étape d'après, au cours de l'exercice 2025-2026, sera de pérenniser cette commission en apportant des moyens supplémentaires pour arriver à des résultats plus approfondis », a poursuivi la déléguée générale.



En parallèle, l'association mettra en place, le mois prochain, un comité consultatif, adossé au CA mais sans droit de vote et qui permettra à l'UNOSEL de s'entourer d'un panel extérieur - institutionnels, associations partenaires, enseignants, gestionnaires - qui apporteront leur point de vue et aideront l'organisme à réfléchir aux sujets prospectifs à mettre en place.