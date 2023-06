Corsair : fin des discussions avec Air France ? 🔑

En 2023, la ferveur autour du voyage emporte avec elle, toute l'industrie.



L'aérien sensible aux problèmes géopolitiques connait un engouement qui ne se dément pas, malgré l'inflation galopante.



En mai dernier, la hausse des prix des billets s'Ă©tablissait Ă 32,6 % par rapport Ă 2019.



En Martinique et Guadeloupe, les tarifs s'envolent : +45,0 % et +44,3%.



Une tendance rejetée par les voyageurs, mais qui fait le bonheur des patrons de compagnies, Pascal de Izaguirre en tête.



" Sur la période du 1er octobre 2022 au 1er avril 2023, la croissance de notre chiffre d'affaires est de + 47% par rapport à 2019. Nous sommes revenus très au-delà de la période d’avant covid, " se félicite-t-il.



L'amélioration de la santé financière du transporteur s'explique surtout par une croissance de la demande et celle... des prix.



La compagnie va rouvrir 3 escales vers Cotonou, Bamako (7 juin 2023) et Tananarive (27 juin 2023).