Croisière et environnement : et si on se disait tout ? [ABO]

"pire que celui du fioul lourd".

Projet Zéro

Rien ne trouve grâce à leurs yeux. Et pourtant, dans un rare élan multilatéral - à une époque où ce mot est malmené par les coups de boutoir de Donald Trump -un cadre contraignant : tous les navires de plus de 5 000 tonnes devront passer progressivement à des carburants plus propres, sous peine de sanctions financières Un progrès ? Oui, mais jugé insuffisant, voire nocif, par T&E.seraitLes croisières attirent chaque année des centaines de milliers de voyageurs.Et les armateurs, qu’on le veuille ou non, ont commencé leur transition. Hurtigruten vise la neutralité carbone dès 2030 avec son ambitieux "", misant sur l’hydrogène et l’électrique . Idem pour Ponant avec son projet Swap2Zero. Le chantier Fincantieri construit déjà les premiers navires à propulsion hydrogène.