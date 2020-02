Croisières d'exception passe le cap des 3 000 clients en 2019

On ne laisse pas de place à des TO en croissance et innovants parce qu'ils n'ont pas la surface financière pour assumer les paiements après départs. C'est un vrai gâchis, un frein à notre métier, car cela entraîne un appauvrissement de l'offre proposée aux clients.



Et la discussion ne peut même pas s'enclencher entre TO et distributeurs, parce que le distributeur principal ne bouge pas de sa position

Nos produits répondent à une attente : des croisières francophones avec des conférenciers de prestige

Avec un panier moyen de 12 000€ pour un couple - soit 95% de nos ventes environ - cela représente tout de même pour les agents de voyages une commission très confortable.



D'autant plus que la croisière est un produit qui fidélise. Le plus compliqué c'est de convaincre le client de franchir le pas, cela demande plus d'efforts, d'être plus informé car les produits peuvent être relativement complexes, mais une fois que les ventes sont parties, c'est une vraie prospérité pour eux

Mais pour Lionel Rabiet,est un obstacle au développement de Croisières d’exception. ".Pour séduire les agences de voyages, Lionel Rabiet le martèle : "".Avec 30 destinations proposées, dont certaines plutôt rares, comme, Croisières d'exception bénéficie d'".