De roi à empereur : le client 2.0 dicte sa loi [ABO]

La faillite de Star Croisières, en plein été, a bouleversé des milliers de passagers. Mais au-delà du naufrage financier, une autre réalité s’est imposée : le pouvoir absolu des clients, fédérés et rendus tout-puissants par les réseaux sociaux. Ce que la plupart des compagnies de croisières concernées ont su gérer.

Lundi 8 Septembre 2025



un collectif WhatsApp réunissait déjà plus de 500 personnes.



Des voyageurs en colère, mais surtout organisés, capables de partager documents, conseils et procédures.



Pour les marques, il ne s’agit plus de gérer une critique isolée, mais un tsunami collectif.



Un avis négatif sur Tripadvisor ou Google reste une alerte : le professionnel peut y répondre, nuancer, dialoguer.



Une épée de Damoclès Ce récit est implacable : il ne souffre pas des délais, il se nourrit du présent.



Là où les professionnels misent encore trop souvent sur des communiqués de presse laconiques ou des procédures lentes, les clients imposent l’instantané.



Il faut l’admettre : le client n’est plus simplement "roi". Les réseaux sociaux en ont fait un empereur.



Il ne se contente plus de juger son prestataire : il dicte les règles, fédère une armée de pairs qui tissent des amitiés et réclament des comptes.



Le risque de l’inaction est clair : l’appel au boycott, une épée de Damoclès même pour les marques les plus populaires.



Hors tourisme,



La bonne réaction des compagnies Dans le passé, d’autres faillites ou cessations brutales d’activité ont vu naître des collectifs de clients lésés.



Ce fut le cas après la disparition de Thomas Cook en 2019, où des milliers de voyageurs européens se sont regroupés sur Facebook et WhatsApp pour partager informations et démarches, ou encore lors des faillites de XL Airways et Aigle Azur la même année.



Les leçons semblent avoir été tirées : à la d’éviter la mauvaise image d’un quai rempli de passagers abandonnés en plein été.



Quand bien même elles étaient dans leur bon droit.



Le capital d’une entreprise,



