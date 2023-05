Diversité et inclusion : les enjeux et bonnes pratiques pour les agences

Pour favoriser la diversité et l'inclusion, les agences de voyages peuvent s’inspirer de plusieurs bonnes pratiques lors de leur phase de recrutement comme :: à ce titre, il est important d'utiliser un langage neutre et inclusif dans les annonces pour éviter toute discrimination ou stéréotype afin d’encourager la candidature de personnes issues de différents horizons. Pour vous aider à rédiger vos offres dans ce sens, l’Agefiph propose un excellent livre blanc , gratuit et complet !: la sensibilisation des équipes de recrutement et de management aux enjeux de la diversité et de l'inclusion permet de les aider à adopter des pratiques plus justes et équitables au quotidien. C’est notamment ce que propose la société Upandgo. pour atteindre des candidats diversifiés, il est recommandé de publier les offres d'emploi sur des plateformes et des réseaux spécialisés, et de participer à des salons et des événements dédiés à la diversité. En France, l’agence MozaikRH est depuis plusieurs années la référence dans ce domaine.l'utilisation d'outils d'évaluation standardisés et de critères de sélection précis permet de limiter les biais et de s'assurer que les candidats sont évalués sur leurs compétences et leur potentiel.