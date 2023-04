Voyage : quelles sont les tendances pour le recrutement ?

Alors que de nombreuses entreprises du secteur ont construit une main-d'œuvre diversifiée de manière organique (et par inadvertance), pour vous assurer d'avoir une culture inclusive, vous devez être stratégique et intentionnel avec votre approche D&I.Vous ne faites peut-être rien de mal, par exemple, mais vous pourriez faire plus de bien. Faites le point sur ce qui se passe actuellement dans votre organisation et découvrez comment vous pouvez soutenir la progression de personnes d'horizons différents.L'essor du travail à distance a aidé un plus grand nombre de personnes à se mettre au travail.Par exemple, les personnes ayant des problèmes de mobilité ou des responsabilités de garde d'enfants peuvent désormais travailler d'une manière qui leur convient mieux.Des progrès sont également réalisés dans le secteur du voyage avec l'égalité des sexes et la représentation LGBTQ+.La diversité ethnique reste un problème avec seulement un dirigeant sur 33 dans les voyages, l'hôtellerie et les loisirs s'identifiant comme étant d'origine noire, asiatique ou minoritaire, selon un rapport de 2019 sur l'industrie américaine des voyages et des loisirs.Les chiffres sont probablement similaires en France, mais ne peuvent pas être estimés car les statistiques ethniques sont interdites par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.Cependant, la D&I ne devrait pas être un exercice de case à cocher. Il doit s'aligner sur les objectifs et la stratégie de votre entreprise pour que cela fonctionne et pour obtenir l'adhésion des employés.Pour réussir, les entreprises doivent miser sur la diversité et l'inclusion, investir dans la marque employeur, repenser les stratégies de rétention et tirer parti des apprentissages pour développer les compétences de leurs employés.En adoptant ces pratiques, les entreprises seront en mesure de s'adapter aux évolutions constantes.(Source de l’article “Travel industry talent trends for 2023”)