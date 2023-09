Dubaï dépasse les niveaux de fréquentation pré-pandémiques

La polyvalence de Dubaï et son aptitude à charmer une variété de voyageurs ont conduit la ville à décrocher le titre de destination mondiale n°1 pour la seconde année de suite aux Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2023. Cette reconnaissance est attribuable à l'éventail d'expériences qu'offre la ville, allant du riche patrimoine aux loisirs, des sports aux activités balnéaires, sans oublier la gastronomie, le shopping, les festivals et autres événements.



Les exceptionnelles performances du premier semestre illustrent le travail acharné effectué à travers toute la ville pour optimiser son attrait touristique, bénéficiant de la collaboration des divers intervenants. Cela renforce la place de Dubaï comme la destination connaissant la reprise la plus rapide à l'échelle globale et surpasse les anticipations de l'Organisation mondiale du commerce des Nations unies, qui prévoyait que les arrivées touristiques se situeraient entre 80 et 95 % des chiffres d'avant la pandémie pour cette année.