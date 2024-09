Egypte : j’ai testé pour vous une croisière sur le Nil 🔑

Evidemment, cette croisière sur la dahabiya « Rois » a son prix : de 2200 à 2700 € par personne, y compris le vol direct pour Louxor (en classe éco), les excursions et les frais de visa. Pour un vol en business class, ajouter entre 1300 et 1700 €, à condition de réserver à l’avance.



Ceux qui souhaitent une extension de un, deux ou trois jours au Caire, pour voir les pyramides et les musées, avec hébergement dans un cinq étoiles avec vue sur le Nil, doivent compter plusieurs centaines d’euros en sus.



Pour voyager tranquillement en couple, en famille ou entre amis, il est possible de privatiser la dahabiya « Rois » pour une croisière de huit jours et sept nuits. Compter alors, selon les périodes, de 22000 à 28000 € (avion et extension au Caire, non compris).



Quelle que soit l’option choisie, lorsque vient, à regret, le moment de prendre l’avion du retour, le passager de « Rois » a -si l’on croit notre expérience- tourné les pages de la longue histoire de l’Egypte dans des conditions exceptionnelles, et saisi des bribes de la culture -et peut être même de l’âme, plus complexe qu’il ne paraît- de ce pays.



Cela justifie pleinement le choix de cette croisière mais pour que une réussite sans bémol, mieux vaut sélectionner soigneusement la compagnie avec laquelle voler.



Notre expérience avec Egypt Air nous incite à la circonspection : les vols de retour initialement réservés ayant été annulés, il fallait passer la nuit au Caire avant de s'envoler pour Paris. Or, si le correspondant local de Voyages de Pharaon avait bien reçu de la compagnie un voucher pour les chambres d’hôtel, leur réservation n’avait pas été faite, si bien que nous avons dû patienter très longtemps avant de devoir partager un grand lit. Un peu contrariant, tout de même.