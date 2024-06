Elections APST - F.-X. de Boüard : "J'aimerais qu'on s'occupe de la transmission" 🔑

Je suis élu depuis deux ans seulement, et je pense que je peux encore apporter ma pierre à l'édifice, compte tenu de mon expérience au sein de la distribution, et d'autant plus que je fais partie du comité des adhésions et de suivi des adhérents.



J'aimerais pouvoir m'impliquer encore plus au niveau du comité des adhésions parce que c'est très enrichissant et que j'ai envie d'accompagner les gens et les aider à prendre un bon départ dans leur projet.

Pour moi, elle est incontestablement la colonne vertébrale de notre industrie, et la caisse de garantie la plus fiable du marché.



Preuve en est d'ailleurs, si l'on revient trois ans en arrière, au moment du sinistre de Thomas Cook puis du Covid, l'État a quand même aidé l'APST à se consolider. Cela montre bien l'intérêt et la reconnaissance de cet organisme.