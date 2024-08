Elie Bruyninckx, CEO Western Region quitte TUI Group

La carrière d'Elie Bruyninckx au sein du groupe a débuté en septembre 2000, lorsqu'il a rejoint le tour-opérateur belge Jetair.



En mai 2003, il lance le modèle de tour-opérateur hybride, combinant la vente de vacances à forfait à la vente de billets d'avion secs. La même année, il devient le président-fondateur de la compagnie aérienne belge Jetairfly.



Depuis 2015, Elie Bruyninckx est un membre apprécié du comité exécutif de TUI Group et CEO Western Region, responsable des marchés néerlandais, belge et français.



Sous sa direction, les activités de TUI aux Pays-Bas et en Belgique se sont rapprochées et sont désormais largement regroupées sous une seule direction.



"Grâce à des processus de restructuration fondamentaux ", Elie Bruyninckx "a également réussi à réorganiser les activités de TUI en France, y compris la vente des activités de Corsair.



Après plusieurs années difficiles, TUI France enregistre à nouveau de bons résultats ", précise le communiqué.