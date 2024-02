Elux Groupe Recrute

Eluxtravel incarne la vision de Frédéric Savoyen, nous ramenant à l'essence même du voyage : une exploration immersive à travers des lieux secrets, étonnants et inspirants. Bien au-delà du luxe conventionnel, nos voyages se présentent comme des partitions singulières, réécrivant les standards du sur mesure.



Chez Eluxtravel, notre dynamique d'équipe est la clé de notre succès. Imaginez un environnement où chaque service est une pièce essentielle du puzzle, où la collaboration est valorisée et où l'innovation est constamment encouragée. Notre service de production explore les recoins du monde pour dénicher des pépites et négocier des partenariats de premier choix. En tandem avec nos Travel Designers, ils transforment ces découvertes en expériences de voyage sur mesure, véritables rêves personnalisés pour nos clients.



Au cœur de tout cela se trouve notre service Back Office, le pilier de l'entreprise. Il joue un rôle central en étant le lien essentiel entre les Travel Designers, le service comptabilité et nos clients. En anticipant les besoins de nos clients et résolvant les moindres soucis avant et pendant les voyages, ce département assure une expérience client sans faille. Et n'oublions pas notre service Transport, responsable des trajets aériens et ferroviaires, garantissant ainsi des déplacements impeccables.



En parallèle, nos services Communication, Marketing, Comptabilité et RH assurent le bon fonctionnement et la notoriété du groupe au quotidien.