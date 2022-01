Etats-Unis : les commissions aériennes aux agences, bonne ou mauvaise affaire ? 🔑

Dans les grandes lignes, l’affirmation est vraie, mais englobe des situations hétérogènes.Si, à partir de 2005, l’industrie française du tourisme était passée au système de commission zéro, il n’en n’est pas allé de même en Amérique du Nord.par les compagnies pour les billets qu’elles vendent, mais de manière non automatique ni linéaire.Le sujet est même revenu sur le devant de la scène pendant la crise sanitaire, avec les délicats dossiers de remboursements de billets. Au Québec par exemple , Air Canada, face à la mobilisation des voyagistes, a décidé de ne pas reprendre les commissions de ventes que les agents ont touchés sur des billets remboursés.En moyenne,en Amérique du Nord. Avec des grandes différences toutefois en fonction des compagnies, de leurs alliances, des réseaux d’agences, et aussi des types de billets vendus (de rien du tout sur certaines promos, à de grasses commissions sur les billets affaires).Avant le Covid, la tendance des majors américaines était même plutôt à l’augmentation des commissions, notamment pour les voyageurs d’affaires, pour attirer les clients haut de gamme et rester compétitives auprès des agences.Ainsi, au premier semestre 2018,Par ailleurs, dans certains autres pays anglo-saxons, les débats sur les commissions des agents font actuellement rage. Comme en Nouvelle-Zélande où Air New Zealand vient de décider de baisser les commissions de 5% à 1% voir à 0% sur certains vols.