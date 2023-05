F. Lizée (Away We Go) : "Les entreprises sont ouvertes au freelancing"

Au départ, l’objectif était de mutualiser nos réseaux et expertises. Dans le formulaire pour postuler, nous demandons d’ailleurs à ce que chacun précise ce qu’il peut apporter au collectif.Grâce à Away We Go, nous avons réussi à développer une chouette visibilité.Suite à la crise, nous savions qu’à la reprise les entreprises seraient plus frileuses à recruter. Et puis, il y a une fuite des talents. Beaucoup de personnes, notamment dans le marketing, la com, ou des postes dans la tech ont pu retrouver un emploi dans d’autres secteurs.En créant le collectif, nous avons choisi d’adopter un statut associatif et non de créer une agence, alors que nous en avons le potentiel. Pour l’instant, nous préférons développer des services en interne pour les membres.Deux autres collectifs Digital Green Tourisme , orienté com et RSE et Find my rep ! Nous sommes complémentaires et amenés à partager des missions.Nous allons devoir créer une grille de rémunération. Dans le tourisme, c’est quelque chose qu’il a fallu construire, car chacun faisait un peu sa tarification de son côté. Les collectifs permettent de donner un cadre.Nous facturons majoritairement à la journée. Le montant varie. Un développeur peut gagner de 800 à 1 000 euros la journée.Quand nous avons une proposition de mission, nous présentons plusieurs profils, à qui nous demandons de proposer des tarifs proches. En moyenne, entre 350 et 500€ la journée, tout dépendra du type de mission, de sa durée, sa fréquence et de l’expertise demandée.Certains, dans le social media ou la com, vont jongler entre 5 clients. La facturation sera différente.La rémunération est l’un des arguments qui nous a poussés à travailler en tant qu’indépendants. C’est un sujet sensible dans le secteur du tourisme.