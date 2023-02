Faillite Evasion Spirit : les voyageurs peuvent-ils refuser de partir avec l'APST ?🔑

NĂ©anmoins, la faillite d'Evasion Spirit n'est pas une faillite comme les autres.



Selon nos informations, le voyagiste n'avait pas payé bon nombre de ses fournisseurs avant de mettre la clé sous la porte.



L'APST se retrouve donc aujourd'hui avec des dossiers pour lesquels les clients ont payé l'intégralité du voyage, mais dont les prestations n'ont pas été réservées ou réglées par Yam's. Cela le cas notamment sur la partie transports, et plus particulièrement l'aérien.



Sur les départs les plus proches, la plupart en long-courrier, la caisse de garantie s'est aperçue que des vols n'avaient pas été confirmés par Yam's. Elle se retrouve donc à réserver de nouveaux billets en quasi dernière minute, avec des prix qui ont parfois triplé par rapport au contrat initial des voyageurs...



C'est ce qui est arrivé à un client, dont le départ était prévu moins de dix jours après la liquidation de Yam's.



S'il reconnait la réactivité de l'APST qui lui a permis de partir en voyage avec ses amis, il a du mal à digérer le fait d'avoir dû remettre la main à la poche et débourser plus de 2 000€ de billets d'avion pour 4 voyageurs.



" J'ai payé plus de 20% de plus pour le même voyage, nous explique-t-il. Nous souhaitions partir, nous étions dans l'urgence, mais d'un autre côté, nous ne nous sentions pas non plus en position de négociation avec l'APST ".



Car si le garant lui a permis de "sauver" ses vacances dans des conditions similaires, le Service Assistance Voyageurs de la caisse de garantie ne lui a donné que 2h30 pour renvoyer son bon pour accord pour les vols, ainsi que son règlement bancaire. " A aucun moment, on ne nous a proposé un remboursement suite à cette augmentation tarifaire , ajoute-t-il.



De même, l'APST me dit aujourd'hui ne pas être en mesure de me fournir un justificatif de paiement ou une facture pour le supplément. "



Depuis, le client s'interroge sur la légalité de ce process et a même contacté son assistance juridique pour connaitre ses recours. S'il n'envisage pas une action en justice, il aimerait tout de même alerter sur ces pratiques, " pour le principe ".