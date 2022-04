Formations ASSUREVER Tour de France 2022

Dans ce contexte particulier de reprise et de doute, Assurever se rapproche encore plus de ses clients et les accompagne dans cette « reprise de réflexes de vente ».



Pour cela, un tour de France des formations est organisé durant lequel les agences pourront participer à des ateliers d’une demi-journée avec le formateur d’Assurever et un représentant du service commercial.