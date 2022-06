• Biarritz : jusqu’à 3 vols par semaine répartis les lundis, jeudis, vendredis et dimanches en fonction des semaines, du 3 juin au 2 septembre 2022.

• Caen : jusqu’à 4 vols par semaine répartis les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches en fonction des semaines, du 24 juin au 2 septembre 2022.

• Strasbourg : jusqu’à 4 vols par semaine répartis les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches en fonction des semaines, du 8 juillet au 28 aout 2022.

• Athènes (Grèce) : 5 vols par semaine les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, du 8 juillet au 28 août 2022, et 6 vols par semaine les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, du 1er au 21 août 2022.

• Corfou (Grèce) : 4 vols par semaine les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, du 8 juillet au 28 août 2022.

• Héraklion (Grèce) : 3 vols par semaine les mardis, jeudis et dimanches, du 7 juillet au 28 août 2022.

• NOUVEAUTÉ ! Santorin (Grèce) : 5 vols par semaine les lundis, mercredis, jeudis, vendredi et samedis, du 9 juillet au 27 août 2022.

• NOUVEAUTÉ ! Tunis (Tunisie) : 2 vols par semaine les mardis et samedis, du 9 juillet au 27 août 2022.

• Catane (Italie) : 1 vol par semaine le samedi, du 9 juillet au 27 août 2022.