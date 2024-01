Garantie financière : Groupama conserve et consolide sa place de dauphin 🔑

En 2023, les opérateurs ont bénéficié d'une conjoncture plutôt favorable, avec l'ouverture des derniers pays.



Aujourd'hui, la configuration est quasi identique à la période avant-Covid, même si la guerre en Ukraine limite les voyages vers la Russie et impacte certaines destinations de l'Europe de l'Est.



Malgré cela, les clients ont envie de voyager, et avec la hausse des prix de l'aérien et de l'hôtellerie notamment, les budgets sont plus importants, ce qui permet aux opérateurs d'accroître leurs marges en valeur absolue.



L'année 2023 devrait donc être bonne pour la plupart d'entre eux.



D'ailleurs, il y a eu peu de défaillances l'an dernier, et celles que nous avons connues concernent des entreprises qui soit étaient de création assez récente et n'ont jamais trouvé leur modèle économique, soit des entreprises qui étaient déjà un peu fragiles avant la crise et qui ne s'en sont pas remis car elles n'ont pas réussi à trouver le niveau d'activité nécessaire à leur équilibre économique.