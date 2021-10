Greenpeace : quelles sont les lignes aériennes que l'ONG veut interdire ?

Leurs revenus, leur santé et leur niveau de vie doivent être préservés et des opportunités de formation leur être proposées afin de garantir une transition juste pour tous et toutes.



L’ensemble des salariés du secteur doivent pouvoir prétendre à des normes sociales élevées et ne plus pâtir de conditions de travail précaires et de baisses de salaires"

Rendre les voyages en train moins chers et plus pratiques que les voyages en avion, notamment en mettant fin aux subventions du secteur aérien et aux exemptions de taxe sur le kérosène et de TVA.



Et il faut aussi diminuer les redevances d’accès aux voies, en créant des tarifs sociaux pour les billets de train et en exonérant les liaisons ferroviaires internationales de TVA,

Une telle restriction entraînerait alors des pertes d'emploi par milliers dans le secteur aérien., demande Greenpeace.il serait nécessaire d'opérer un travail intra-européen, un peu à l'image des trains de nuit, pour arriver à la création d’au moins 30 nouvelles lignes en 2021." conclut le communiqué.Une étude qui risque de crisper un peu plus le secteur aérien au moment même, où il retrouve quelques couleurs.