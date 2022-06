Grèves ADP : le pire est sans doute devant...

Jusque-là, les aéroports français et Parisiens s'en sortent pas trop mal, par rapport à leurs homologues européens, puis... juillet est arrivé. Depuis ce jeudi 30 juin 2022 et jusqu'au 3 juillet, des annulations ont été et vont être enregistrées sur les infrastructures de CDG et Orly.Si pour le 1er juillet 2022, Air France s'adapte en assurant de faire voler l'ensemble de ses vols long-courriers et près de