Haut-commissariat de Polynésie : "les déplacements pour motif de tourisme sont interdits jusqu'à nouvel ordre"

"le fait de détenir un titre de transport pour un vol à destination de Papeete est un motif dérogatoire de déplacement pour se rendre à CDG".

Pour rappel, depuis le 15 juillet 2020, en application des décrets et arrêtés réglementant les déplacements en période de crise sanitaire, les déplacements de personnes par transport public aérien entre la Polynésie française et tout point du territoire de la République étaient interdits, sauf s'ils sont fondés sur 4 motifs : un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence, un motif professionnel ne pouvant être différé et un motif en lien avec l’impératif de reprise économique du territoire, dont notamment l’investissement, le tourisme ou les manifestations culturelles.C'est ce dernier point qui posait problème et qui a semé le trouble dans la tête des voyageurs et opérateurs touristiques. Michel Monvoisin, PDG d'Air Tahiti Nui, affirmait lui aussi jusqu'ici qu'il était possible de voyager en Polynésie déclarant :Désormais le message du Haut-commissariat devrait dissiper tous les malentendus.