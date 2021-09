Hurtigruten baptise son navire à propulsion hybride MS Fridtjof Nansen

Dernier né de la flotte, Hurtigruten a baptisé son navire à propulsion hybride MS Fridtjof Nansen qui rend hommage au grand explorateur polaire.D'origine norvégienne, Nansen a conduit la première expédition à ski à travers le Groenland en 1888 et marqué l'histoire de l'exploration lors de son expédition Fram en 1893-1896 en joignant la latitude la plus septentrionale jamais atteinte alors. Il a ensuite consacré sa vie à des œuvres humanitaires internationales et à la diplomatie. Il a reçu le prix Nobel de la paix pour son action en faveur des réfugiés après la Première Guerre mondiale et les conflits associés.La cérémonie officielle se déroulera le 14 septembre, à Longyearbyen, dans l’archipel du Svalbard.