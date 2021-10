Indépendants : "Avec la fin du "quoiqu'il en coûte", je ne me verse plus de salaire !"

Exactement.Le fonds de solidarité a commencé l’été dernier avec 1 500 euros pour tout le monde jusqu’en octobre 2020. D’octobre à mai, nous avons eu un vrai beau soutien. Nous le reconnaissons.Aujourd’hui cela retombe comme un soufflet.C’est en ce moment que nous avons besoin de l’Etat, juste avant que notre reprise à nous se dessine.Sans nous l’industrie n’aura plus de campagne, de marketing, d’éductour, de workshop, etc. Nous sommes tous dépendants des uns et des autres.Ce plan était déjà dans les tuyaux depuis un moment, il en parlait déjà lors de sa campagne. La crise et la période pré-électorale auront donc été le "bon" timing pour le sortir.Comme je vous l'ai dit, il n’y a rien sur le FDS, rien sur les couts fixes. L’allocation pour les travailleurs indépendants (ATI) qui pourrait faire office de mesure d'urgence, n'entrera pas en vigueur avant 2022.C'est un bon premier pas vers une réforme du statut et des statuts des indépendants en France, mais au fond ce qui transparait c'est que le plan n'est soutenu par aucune enveloppe financière : rien n'est mis sur la table en fait.dernièrement j'ai lu un papier dans TourMaG.com qui m'a un peu surpris, être indépendant ce n'est pas tout beau, tout rose.Nous travaillons et vivons avec notre travail, c'est du 7 jours du 7 et 24 heures sur 24.J'ai l'impression que les gens idéalisent la situation des indépendants et j'ai un peu peur que ce soit la nouvelle norme dans le tourisme. Quand je suis en vacances, je ne touche pas d'argent, quand je suis au chômage pareil.Il y a des avantages et des inconvénients, ce n'est pas la panacée non plus.