Kiwi.com : pourquoi la start-up licencie près de 20% de ses effectifs ?

La décision d’apporter ces changements a été la plus difficile de ma vie, car elle affecte les membres respectés de l’équipe qui ont fait partie de l’aventure Kiwi.com.



La structure avec laquelle nous opérons depuis de nombreuses années, qui comprend des personnes compétentes et talentueuses, a été mise en place pour soutenir le modèle d’affaires transactionnel qui convenait à Kiwi.com et au marché à l’époque,

Le marché dans lequel nous opérons est maintenant très différent et notre activité et notre produit ont changé et continuent de changer, ce qui signifie prendre les mesures nécessaires qui nous aideront à maintenir une entreprise saine et prospère à long terme,

Les levées de fonds se sont raréfiées, les start-up doivent dégager des bénéfices.et malgré sa levée de fonds de 100 millions d'euros en 2022, elle n'a eu d'autre choix que de licencier 200 salariés, soit 18% des effectifs." a partagé Oliver Dlouhy, le PDG de Kiwi.com.Très lourdement staffée, la start-up a déjà opéré une première cure d'amincissement durant la crise sanitaire, puis les chiffres ne sont jamais revenus au niveau de 2019. D'après nos confrères de Skift, en 2022, Kiwi a enregistré une perte d'environ 21 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 260 millions de dollars.Si les chiffres se sont redressés en 2023, avec même un EBITDA positif de près de 8 millions d'euros et un nombre record de sièges réservés, ils n'ont pas été suffisants." a analysé le PDG de l'entreprise.En début d'année, Kiwi.com a signé un partenariat avec Ryanair, après une longue bataille judiciaire.La plateforme aura accès aux tarifs et aux services auxiliaires de la compagnie low cost, mais va devoir en contrepartie fournir à Ryanair les coordonnées des clients et les informations de paiement.