L’EFHT, l’école du tourisme à l’écoute des professionnels

Il est parfois compliqué de répondre de façon théorique aux besoins technico-pratiques du terrain. Pour ce faire, en plus de ses différentes mises en situation pendant les cours, l’école a fait le choix du rythme alterné dès la deuxième année de formation.

De ce fait, qu’il soit en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou en initial, l’étudiant aura un rythme fixe de 10 jours en entreprise pour 3 jours à l’école.



L’occasion idéale de pouvoir mettre en pratique toutes les techniques de ventes acquises tout au long des cours théoriques comme nous le précise David BENARROUS de Voyages Unis « Compte tenu de mon activité, je suis satisfait du rythme proposé par l’école EFHT. Ce rythme me permet un suivi qualité des dossiers clients ainsi qu’une bonne intégration du jeune à la vue de notre entreprise et de nos spécificités. »