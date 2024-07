L'EFHT lance la formation Responsable d’Etablissement Touristique en partenariat avec ACANTECH

La transformation numérique est cruciale pour l'industrie du tourisme. Le Titre professionnel de niveau 6 « Responsable d'établissement touristique » délivré par le Ministère du Travail du Plein Emploi et de l’Insertion vise à équiper les futurs cadres des compétences nécessaires dans les métiers des CHR (cafés, hôtels, restaurants) et en logiciels professionnels.



« En tant qu’acteur de l'informatique hôtelière et touristique, nous avons la responsabilité de former les futures générations aux nouvelles technologies de l’information. Ces compétences permettront aux dirigeants d’établissements hôteliers de rivaliser plus facilement avec les grandes plateformes et chaînes internationales », déclare Alain Beauvieux, PDG d’ACANTECH.