L’association des anciens étudiants de l’EFHT, un lien avec les professionnels

Sous l’impulsion de son Président, Kévin GIRAUDEAU, aujourd’hui Directeur Communication à l’EFHT l’association est menée par un bureau composé de sept anciens étudiants de l’EFHT . Tous ces anciens sont issus de promotions différentes et surtout de secteurs complémentaires (Tour Operator, CSE pôle Tourisme, Aérien, Hôtellerie, Communication et Influenceurs…) afin de proposer des évènements aux nouveaux étudiants mais pas seulement.Après un premier évènement qui a eu lieu le samedi 29 janvier où l’association a présenté aux candidats les différents métiers du tourisme, les membres de l’association vont proposer dès la rentrée 2022-2023 un système de mentoring aux étudiants. Celui-ci permettra aux futurs professionnels du tourisme un suivi personnalisé pendant leurs études mais aussi dans la conquête de leur futur contrat d’alternance.L’association Adéona, propose également à tous les professionnels du tourisme, de diffuser les offres d’emplois à tout son réseau des anciens étudiants.Avec plus de 1 000 étudiants, l’association est plus que jamais engagée à aider les professionnels du secteur à trouver ses collaborateurs de demain !