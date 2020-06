LATAM reprend ses vols entre l'Europe et l'Amérique latine dès le mois de juin 2020

Les avions revolent dans le ciel européen, et les récentes annonces sur la réouverture des frontières extérieures de l'espace Schengen permettent aux compagnies de réenclencher la marche en avant.



Depuis le début du mois de juin 2020, LATAM vient de rependre ses vols entre Francfort et Sao Paulo, à raison de deux vols par semaine et à partir du 15 juin les lignes vers Sao Paulo au départ de Londres et de Madrid, avec deux vols par semaine également, viendront les compléter.



La fréquence augmentera doucement, pour atteindre 3 vols par semaine en juillet 2020, y compris pour la Lisbonne et Sao Paulo et la liaison Madrid - Santiago du Chili, qui débuteront lors de la 2e quinzaine de juillet.



LATAM reprend progressivement ses opérations dans le but d’atteindre en juillet 18 % de sa capacité, pour arriver à 13 destinations internationales, dont l’Europe, le Brésil, le Chili et l’Équateur.



Pour le moment la France n'est pas concernée par une reprise des vols et pour " le moment aucune date ne peut être confirmée, la compagnie évalue la situation chaque semaine ", nous a-t-on dit du côté de LATAM.