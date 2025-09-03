La Ciotat défend sa politique d’accueil des croisières

En escale à La Ciotat fin août, le Seabourn Ovation ne peut embarquer plus de 600 passagers @Deposit-Photos.Com - Portosabbia
Le week-end dernier, l’escale du Seabourn Ovation a ravivé les tensions à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), certains habitants dénonçant les nuisances liées à la croisière.
L’Office de Tourisme défend de son côté dans un document une politique d’« accueil raisonné ».
La ville n’autorise que huit escales en 2025, exclusivement des navires de moins de 200 mètres, ciblant une clientèle internationale et haut de gamme.
Une politique qui est aussi celle orchestrée par le port de Sète.
Les autorités locales mettent en avant les retombées pour l’économie ciotadenne.
Selon leurs chiffres, 77 % des passagers, une clientèle internationale à fort pouvoir d'achat, descendent à terre et consomment localement. Ces escales génèrent aussi des recettes portuaires et s’inscrivent en dehors des pics estivaux.
Croisière : la Ciotat justifie ses engagements environnementaux
L’office de tourisme précise dans ce document « assurer un accueil personnalisé » et « valoriser le patrimoine, le commerce et les activités locales ». Une activité précieuse, hors saison, « où l’activité touristique baisse » avec trois escales prévues en octobre et novembre.
La commune insiste également sur les précautions prises : mouillage réglementé pour protéger les herbiers de posidonie, carburants à faible teneur en soufre, systèmes de filtration des fumées installés sur certains navires.
