La Thaïlande va-t-elle vite regrimper dans le Top 5 ?

Il y a eu un buzz positif des médias. Avec l'annonce de l'ouverture, les clients ont regardé d'abord les vols, puis les hébergements, et ensuite les conditions sanitaires, après seulement les résas commencent.



Ce processus fait que Bangkok est passée de la 96e destination recherchée en octobre 2021, à la 18e en début de semaine contre la 12e en octobre 2019,

Près de 80% des slots à Bankgok sont inoccupés. La desserte de la Thaïlande est l'ombre de ce qu'elle fut. Et dans le même temps, Thaï Airways n'a toujours pas remboursé certains clients.



Si l'envie de partir est là, la confiance ne l'est pas totalement,

Je ne crois pas à un boom des réservations en Thaïlande sur du court terme, mais que ça viendra progressivement,

Que ce soit pour les Etats-Unis et la Thaïlande, la réalité est que s'il y a une volonté de vouloir voyager, les Français privilégient les destinations avec le moins de contraintes possibles.



Donc dès qu'il y a une restriction, les voyageurs s'en détournent,

Un enthousiasme donc douché quelque peu par la filiale française du géant allemand." analyse Raphaël Torro, le président de Resaneo." pense savoir Fabrice Dariot.C'est d'ailleurs le point de bascule pour permettre au pays de retrouver son attraction d'antan selon Prakit Saiporn, directeur marketing de l’Office national du tourisme de Thaïlande en France.En attendant que les frontières rouvrent avec une procédure totalement allégée, il se pourrait qu'il n'y ait pas de réelle reprise dès maintenant." confie Axel Mazerolles, directeur général de FTI Voyages.D'ailleurs, il suffit de voir ce que nous dit le grand manitou du web mondial, pour comprendre que le chemin est encore long.La Thaïlande se trouve à une anecdotique 29e place des destinations les plus recherchées sur l'aérien, entre le 1er août 2021 et le 27 octobre 2021.Et malgré les récents allègements, depuis le 20 octobre 2021, le pays parvient à tout juste accrocher le top 20 des destinations les plus recherchées par les internautes français.A noter que la destination connait une forte hausse de ses volumes de recherches, entre + 50 et 75%, mais obtient seulement une 15e place, loin de l'Algérie, le Royaume-Uni et le Canada." croit savoir Axel Mazerolles, directeur général de FTI Voyages.Le remontada s'annonce longue et le money time n'est pas attendu avant 2022. En attendant, les voyageurs peuvent profiter de petits prix...