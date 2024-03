Latitude Blanche : Polarfront reprend la mer avec une propulsion électrique

Toute la transformation a « été centrée sur le gain en énergie ». Yann Le Bellec précise : « Si on prend une voiture de 1976 (date à laquelle a été mis en service le Polarfront) et une voiture d'aujourd'hui, nous sommes dans deux mondes complètement différents, c’est pareil pour les bateaux. »



Dans le détail, de l’hélice à la passerelle, tous les systèmes ont été renouvelés : le bateau s’appuie désormais sur une propulsion électrique avec deux moteurs, une hélice à 5 pales fixes, d’un plus grand diamètre, sans tuyère et trois groupes électrogènes principaux avec systèmes de réduction catalytique des gaz d’échappement.



Et, aussi, une chaudière à haut rendement combinée avec un système de récupération de chaleur des moteurs. Sans oublier la connexion électrique à quai lorsque les ports le permettent.



Le dirigeant précise : « On a vraiment travaillé sur la chaîne énergétique de A à Z, j'avais annoncé une réduction de consommation d'environ 40%, et là, les calculs qu'on fait depuis les essais en mer sont plutôt à 50% ».