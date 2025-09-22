TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le monde du tourisme peut-il échapper à la crise ? [ABO]

L'édito de Paula Boyer


L'IFTM s'ouvre, mardi 23 septembre à Paris, dans un climat d'incertitudes comme rarement.... La colère sociale combinée à un contexte géopolitique inquiétant et une incertitude politique intérieure persistante, poussent les Français à économiser. Pour l'instant, l'envie de voyage reste intacte. Mais qu'en sera-t-il demain ?


Rédigé par le Lundi 22 Septembre 2025

© Alexandre Nestora, Stéphane Laure et Jonathan Roy
© Alexandre Nestora, Stéphane Laure et Jonathan Roy
DITEX
C'est peu dire que l'IFTM s'ouvre dans une ambiance tendue faite d'incertitudes et d'interrogations.

Comment en serait-il autrement ? Non seulement, le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, n'a pas encore constitué son équipe et on reste dans un grand flou en ce qui concerne la politique qu'il mènera. Ou tentera de mener. De plus, il a été confronté, jeudi dernier, à une forte mobilisation sociale.

Cette colère sociale, combinée à un contexte géopolitique plus qu'inquiétant et à une incertitude politique intérieure persistante, n'augure rien de bon pour l'avenir.

Non seulement l'agence Fitch vient de dégrader la note de la dette de la France et la trajectoire budgétaire du pays menace de s'aggraver, mais les projets de taxation tous azimuts - celle des hyper-riches incluant (pour l'heure) les biens professionnels ainsi que des retraités (désormais perçus comme des privilégiés) - ne sont pas de nature à apaiser l'ambiance.

Certes, il sera difficile, voire impossible de faire accepter des sacrifices pour rétablir (progressivement) l'équilibre des comptes publics si les Français n'ont pas la certitude que les efforts demandés sont proportionnés à leurs revenus.

Mais, si sacrifices à venir il y a - et peut-il en être autrement ? -, cela ne pèsera-t-il pas sur la consommation et la croissance ? Et par contrecoup sur l'activité de l'industrie du tourisme ?

Les Français jouent les écureuils



Pour l'heure, il faut raison garder. Contre toute attente - et malgré les prévisions des Cassandres-, le PIB de la France progresserait de 0,8 % en 2025, selon la dernière estimation de l'Insee publiée jeudi dernier (au lieu de 0,6 % anticipé avant l'été).

Pourtant, les ménages jouent de plus en plus les écureuils et font des réserves pour le cas où... Leur taux d'épargne semble avoir atteint un sommet (18,9 %, toujours selon l'Insee) jamais atteint depuis les années 70. Cela en dit long sur leurs inquiétudes.

Finiront-ils par renoncer à consommer et notamment à voyager ? A ce jour, leur envie de voyage reste intacte.

A lire aussi : A Berlin, les EDV face à un mur de défi

Cependant, chacun a pu observer que l'activité touristique a fléchi cet été, avec des réservations en baisse de 5 à 8% sur juillet - août. Et, demain ? Si une partie des professionnels reste optimiste -tout en notant une "sensibilité marquée aux prix"-, beaucoup vivent un ralentissement des réservations constaté [Valérie Boned]urlbank:https://www.tourmag.com/VALERIE-BONED_a109854.html Présidente des Entreprises du Voyage, lors de la récente convention organisée à Berlin par les Entreprises du Voyage Centre-Ouest.

Les risques de l'instabilité

Le tourisme, un atout pour la France (© brgfx/Deposit Photos)
Le tourisme, un atout pour la France (© brgfx/Deposit Photos)
Autres articles
On comprend donc que le climat dans lequel s'ouvre l'IFTM soit quelque peu lourd. On le comprend d'autant mieux que la pérennité de Sébastien Lecornu à Matignon est loin d'être assurée.

Qu'il réussisse à faire voter un budget ou qu'il n'y parvienne pas (ce qui ouvrirait probablement la porte à une dissolution de l'Assemblée et à des législatives anticipées), la France risque malheureusement d'avoir bien d'autres urgences en tête que le tourisme et la nomination d'un(e) ministre qui porte intelligemment les préoccupations du secteur.

A lire aussi : Eté 2025, une saison moribonde pour les agences de voyages

Faut-il pourtant rappeler que le tourisme représente aujourd'hui 8% du PIB de la France et 2 millions d'emplois directs et indirects ? Il est indiscutablement un levier de croissance pour l'économie française et un secteur pourvoyeur d'emplois.

Espérons donc que les professionnels sauront le faire entendre, que le dialogue prévaudra, que l'instabilité ne l'emportera pas.

Ou du moins que, le cas échéant, les urgences budgétaires et la colère sociale n'empêcheront ni un gouvernement - quel qu'il soit - de s'en souvenir, ni les Français de continuer à voyager, ni les touristes étrangers de continuer à avoir envie de visiter la France.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer
Voir tous les articles de Paula Boyer
