Le retour des commissions aériennes ? Oui, c’est possible et souhaitable ! 🔑

En effet, une « contribution aviation durable » s’ajouter à l’éco-taxe et se traduit par des surcoûts billet variant de 1 à 4 euros en éco et de 1,5 à 12 euros en classes affaires, en fonction de la distance.La mesure s’applique également aux vols KLM et Transavia. Trop c’est trop ?Mais la résistance s’organise., le GIE Asha, par la bouche de son président Laurent Abitbol , a sonné la révolte à Hammameth (Tunisie).Lors du Congrès Selectour en décembre 2021, il a, qui représentaient jadis 7% sur le montant de chaque titre de transport., compte-tenu de l’évolution du marché ou une revendication légitime que doivent entendre les compagnies aériennes, Air France en tête ?Dans l’absolu et malgré les cris de vierge effarouchées de certaines compagnies, rien ne s’oppose à un retour des commissions. Quoi de plus légitime que de toucher des fees pour la vente de billetterie ? Pour, DG Air France, la chose n’est pas possible parce que “la demande de suppression est venue des clients et non des compagnies…”Mais dans ce cas pourquoi sur d’autres marchés et particulièrement aux Etats-Unis, les commissions (4 à 5% de moyenne) sont-elles toujours d’actualité, malgré des situations diverses ? La réponse tient au fait que, alors qu’aux USA la multitude de transporteurs aériens empêche toute velléité de ce type.