Le réveil des compagnies aériennes africaines

On sentait depuis quelque temps un frémissement dans le transport aérien africain. Les récentes commandes passées lors du dernier Dubaï Air Show en ont été une éminente consécration.A tout seigneur tout honneura passé les plus grosses commandes : 37 appareils chez Boeing :et, un modèle mal né mais qui fait un spectaculaire retour dans la course avec la gamme A 320 d’Airbus. Et, cerise sur le gâteau, le transporteur éthiopien a signé un protocole d’accord pour l’achat prochain deAutant dire que les ambitions d’Ethiopian Airlines ne sont pas prêtes à s’essouffler.Mais d’autres compagnies africaines ont aussi montré le bout de leur nez et pas qu’un peu.a décidé de renouveler sa flotte et de se doter de capacités long-courrier importantes avec la commande de Royal Air Maroc a complété la sienne en ajoutantà une flotte moderne de 57 appareils. Et même si elle était absente des passeurs de commandes à Dubaï, Air Algérie a déjà largement démontré ses ambitions avec la commande récente de 13 appareils long-courriers chez Airbus avec un mélange