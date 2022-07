Appli mobile TourMaG



Le succès du Tour de France des Formations ASSUREVER Après deux années de crise sanitaire, ASSUREVER souhaitait accompagner les agents de voyages dans la reprise du secteur du tourisme.

Le Tour de France des Formations était né, il consiste à se rendre au plus proche des agents de voyages pour les rassurer sur les nouvelles garanties notamment celles couvrant les risques liés au CoViD, mais aussi rappeler les bases et les fondamentaux de l’assurance et de l’assistance.



Marc Guérin, notre formateur ASSUREVER a sillonné de nombreuses villes en France, plus de dix-huit, pour partager son expertise et son savoir, et accompagner les agences de voyages dans cette forte reprise du tourisme.

Rédigé par ASSUREVER le Lundi 4 Juillet 2022



Le Tour de France des Formations ASSUREVER s’est clôturé par les villes de PARIS le 29 juin et BORDEAUX le 30 juin.



Un grand merci à nos 266 stagiaires qui se seront inscrits et qui ont participés à nos sessions de formation sur nos 18 villes.



Pour celles et ceux qui n’ont pas pu y assister et qui aimeraient tout de même en savoir un peu plus sur les Assurances Voyages, nous avons demandé à Marc GUERIN, le formateur ASSUREVER, de bien vouloir répondre aux trois questions les plus fréquemment posées par les agents de voyages lors de ce Tour De France.



A défaut de n’avoir pu être présent lors de nos sessions de formation, nous vous proposons de vous offrir ces quelques informations capitales, une mini formation ! En attendant de pouvoir assister à une prochaine vraie session en fin d’année, qui sait ?





Interview de Marc GUERIN :



« Bonjour Marc, comment s’est déroulé ce premier grand Tour de France des Formations Assurever ?

Marc : Excellemment bien ! Un véritable succès ! Et nous comprenons pourquoi : après deux années de crise sanitaire, la reprise a été source de craintes et de doutes : les garanties d’assurance et d’assistance ayant évolué sans oublier les nouvelles garanties ayant été créées spécialement pour le CoViD, il y avait de quoi y perdre son latin !

Certains agents de voyages ont fait jusqu’à presque 1h30 de route pour assister à l’une de nos sessions de formation ! Sur certaines villes, les agents de voyage ont même refusé de faire une pause pour apprendre au maximum ! Et certaines sessions qui devaient durer 3h ont finalement été rallongées d’au moins une heure. Vous imaginez à quel point ces formations étaient plus qu’attendues !



Pour celles et ceux qui n’ont malheureusement pas pu assister à vos formations, pourriez-vous nous indiquer quelles étaient les trois questions les plus fréquemment posées lors de votre tournée ?

Marc : Mais bien sûr ! Tout d’abord, en annulation, il y a la confusion entre -la Toute Cause JUSTIFIEE- et la formule -Sérénité SANS JUSTIF-.

L’annulation pour Toute Cause Justifiée signifie que l’assuré a annulé pour tout motif GARANTI, indépendant de sa volonté, JUSTIFIABLE et l’empêchant véritablement de partir (ex. bouchon sur l’autoroute, panne de véhicule), je vous invite à relire



LA différence avec la Sérénité SANS JUSTIFICATIF est que le fait de pouvoir être remboursé pour ce même motif GARANTI, indépendant de sa volonté et empêchant véritablement l’assuré de partir SANS AVOIR à fournir de justificatif, ce qui lui permet une gestion de son dossier sinistre plus rapide et plus simple ! Je vous donne un exemple : je suis gendarme, mes congés sont supprimés (c’est un motif garanti) mais mon employeur n’est pas en mesure de fournir une attestation d’annulation de congés. La Sérénité SANS justificatif me remboursera parce que le motif est garanti, il m’empêche de voyager mais je n’ai malheureusement pas le justificatif adéquat.



La 2e question la plus fréquemment posée, est un sujet récurrent depuis deux ans : les cartes bancaires couvrent-elles le CoViD ?

Marc : Et bien les bonnes questions à se poser à ce sujet sont –dans quelle mesure les cartes bancaires couvrent-elles les motifs liés au CoViD ? avec quelles limites (ou quel plafond de prise en charge) ? et sur quelles garanties exactement (annulation avant le départ ? assistance pendant le séjour ?)

Nous invitons, dans ce cas, les clients des agences à lire avec beaucoup d’attention le détail des garanties de leur cartes bancaires. De manière assez générale, elles ne couvrent pas en annulation les cas contacts ou l’absence de vaccination ; et en assistance, attention, la plupart des contrats des cartes bancaires ne couvrent pas les frais hôteliers suite à une mise en quarantaine. Mais ce ne sont là que quelques exemples de non prises en charge, il y en a d’autres…



Enfin, la 3e question la plus fréquemment posée concernant la protection sanitaire, nous n’en aurons bientôt plus besoin ?

Marc : Au contraire, c’est plus que jamais d’actualité ! Nous avons mis en avant notre nouvelle garantie épidémies avec le CoViD, puisque c’est LE sujet depuis deux ans et cela afin de rassurer nos assurés sur le fait qu’ils pouvaient réserver et voyager en toute tranquillité malgré le contexte sanitaire actuel, mais cette garantie couvre bien toutes les épidémies, pas uniquement le CoViD, et nous ne sommes malheureusement pas à l’abri de futurs évènements similaires. Mais je ne nous le souhaite bien évidemment pas, ni à nos professionnels du tourisme, ni à nos assureurs.



Quelques questions pratiques encore : qui peut assister à ces formations ? Et quel est leur coût ?

Marc : Tous les professionnels du tourisme peuvent assister à nos formations ! Qu’ils soient clients chez nous ou pas ! En réseau intégré ou indépendant ! Parmi nos stagiaires, ce sont inscrits des spécialistes du voyage de groupes, des chargés d’affaires, du tourisme, des autocaristes, des billettistes, c’est justement le mélange de secteurs d’activité et de réseaux qui enrichit la formation et permet à chacun d’élargir ses connaissances : le partage d’expériences et de savoir-faire de chacun augmente l’expertise de tous.



Une petite dernière : un 2e Tour de France est-il prévu prochainement ?

Marc : Oui, tout à fait ! ce premier Tour De France était un refresh après deux longues années de crise sanitaire (les bases de l’assurance, de l’assistance, comment ouvrir un dossier sinistre et permettre une indemnisation plus rapide, quelle formule souscrire etc.). Revoir ces bases a permis aux agents de voyage de reprendre confiance en eux. Et devant ce premier succès et les retours très positifs recensés dans nos questionnaires de satisfaction remplis après chaque session, les agents de voyage sont très clairement en demande d’informations complémentaires, de formations plus ciblées sur des thèmes particuliers, sur des garanties en particulier et sur nos produits de niche.



Nous prévoyons donc une offre bien plus large de nos modules que nous proposerons en « tout public », ou plus personnalisé, ou par secteur d’activité (autocaristes, groupistes, plateaux affaire) en fonction des souhaits de nos clients et nous offrirons aussi la possibilité de créer des modules sur mesure, du « à la carte » pour les mini-réseaux qui souhaiteraient offrir la formation la plus adaptée à leurs collaborateurs par exemple !



En complément des 18 grandes étapes que nous avons faites sur mai-juin 2022 et que nous repositionnerons, nous prévoyons également de nous rendre dans des villes plus proche des agents de voyages afin de leur permettre d’accéder plus facilement et plus rapidement aux formations. Enfin, les stagiaires se verront remettre un diplôme qu’ils pourront afficher en agence ce qui rassurera le client sur l’expertise de son conseiller voyages.



Merci Marc pour toutes ces précisions, de quoi donner envie aux futurs stagiaires d’en apprendre plus et de s’inscrire rapidement aux prochaines sessions !

Marc : Merci à chacun(e) d’entre vous et au plaisir de partager prochainement nos connaissances »



Si vous souhaitez en savoir plus, écrivez à l’adresse mail suivante : formation@assurever.com



Contact

Adresse : TSA 82219

18039 BOURGES CEDEX

formation@assurever.com

Téléphone : 01 73 03 41 01

Site internet :





